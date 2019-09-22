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Происшествия

Два сотрудника Росгвардии покончили с собой

Два сотрудника Росгвардии в разных регионах практически одновременно покончили с жизнью, пишет РБК. Информацию об этом официально подтвердили в ведомстве.

Росгвардия.
Росгвардия.
altapress.ru

Трагедии произошли в Вологодской и Ивановской областях в пятницу, 20 сентября, сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин. Случаи не связаны между собой, добавил он.

Росгвардия начала служебную проверку.

Ранее в Telegram-канал «Омбудсмен полиции» сообщал, что погибший в Вологодской области занимал пост руководителя отдела вневедомственной охраны и решился на отчаянный шаг «во время проверки вышестоящим подразделением».

В Ивановской области, по данным канала, покончил с собой начальник штаба. Его коллеги рассказали, что последние несколько дней мужчина ходил подавленный и трижды пытался уйти на пенсию, «но его отговаривали и принудительно назначали на разные должности».

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