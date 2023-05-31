Два теплохода столкнулись на реке в Сибири

Два теплохода столкнулись 31 мая утром на реке Лена в Иркутской области, сообщает "Интерфакс".

В результате столкновения с судном РТ-482 теплоход "Капитан Каблуков" сел на мель. Пострадавших нет, разлива топлива не произошло.

Ранее теплоход "Василий Дубровский" столкнулся с судном "Сергей Похабов".

Инцидент случился также на реке Лена в Иркутской области.

Судна получили повреждения корпусов, пострадавших нет. Разлива топлива не произошло.

А силовики проводили проверку по факту столкновения плавучего кафе с опорой моста в Барнауле.

Плавучее кафе-барракуда, состоящее из теплохода и баржи-площадки, выполняло прогулочный рейс от барнаульского Речного вокзала вверх по течению Оби.

Из-за резко начавшегося грозового шторма судно потеряло управление и столкнулось с опорой Нового моста.

После этого баржа со 120 пассажирами оторвалась от теплохода и самосплавом причалила к противоположному берегу.

Оттуда пассажиров доставили в речпорт с помощью теплохода "Москва" и самоходного парома "Мурена".

По предварительной информации, пострадали 15 человек. Им оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась. ЧП случилось в 2018 году.