Расправа за ягоды. Два трупа с ранами от огнестрела обнаружили в сгоревшем УАЗ

Два тела неизвестных с огнестрельными ранениями обнаружили в сгоревшем УАЗ в лесном массиве Иркутской области. Предположительно, с ними расправились из-за ягод. Возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

Страшную находку обнаружили 16 августа. Сгоревший автомобиль находился в лесу в 20 километрах от Тулунского района.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к содеянному могут быть причастны местные жители в возрасте 34 и 36 лет. Сейчас в отношении них ведут проверку.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления про ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Обстоятельства произошедшего выясняют.

Источник ТАСС уточняет, что причиной убийства мог стать конфликт из-за ягод.

Ранее в соседнем селе двое мужчин отправились за ягодами и не вернулись. По одной из версий, они поссорились с местными жителями.