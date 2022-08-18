Расправа за ягоды. Два трупа с ранами от огнестрела обнаружили в сгоревшем УАЗ

Страшную находку обнаружили 16 августа. Сгоревший автомобиль находился в лесу в 20 километрах от Тулунского района.
Сотрудники уголовного розыска установили, что к содеянному могут быть причастны местные жители в возрасте 34 и 36 лет. Сейчас в отношении них ведут проверку.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления про ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Обстоятельства произошедшего выясняют.
Источник ТАСС уточняет, что причиной убийства мог стать конфликт из-за ягод.
Ранее в соседнем селе двое мужчин отправились за ягодами и не вернулись. По одной из версий, они поссорились с местными жителями.
«Мужчины потребовали сборщиков отдать ягоду или заплатить деньги. Они столкнулись с сопротивлением и убили их. После этого подозреваемые переместили тела на заднее сиденье машины, облили бензином и подожгли, пытаясь скрыть следы преступления», — рассказали в правоохранительных органах ТАСС.