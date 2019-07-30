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Происшествия

Два уголовника в Барнауле не поделили телефон

Полицейский патруль задержал в Барнауле мужчину, который был так пьян, что не мог говорить. Выяснилось, что ранее он украл телефон у товарища, с которым познакомился в тюрьме, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Разговор по телефону.
Разговор по телефону.
СС0

Мужчины встретились на вокзале и решили, что нужно раздобыть деньги. Один из них приобрел в кредит сотовый телефон, который собирался сдать в ломбард. Товарищи начали ругаться и один из них вырвал мобильное устройство из рук знакомого и бросился бежать. Второй не смог догнать похитителя и пошел в полицию.

Подозреваемого задержали на одной из улиц Барнаула по статье 20.21 «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

Взять показания сразу у гражданина не удалось из-за сильной алкогольной интоксикации, говорят в полиции.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 161 УК РФ «Грабеж».

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