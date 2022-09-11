Два врача погибли в жуткой аварии в Алтайском крае

Трагедия случилась утром 11 сентября.
В Поспелихинском районе 22-летний водитель автомобиля Renault Mégane III выехал на встречную полосу и столкнулся с Mitsubishi Fuso.
В результате ДТП погибли водитель Renault и его 35-летний пассажир. Еще один пассажир — 23-летняя девушка — и водитель Mitsubishi Fuso получили медпомощь без госпитализации.
По предварительным данным, погибшие были медиками из Барнаула, которые ехали на работу в стоматологическую клинику.
Ранее в Бийске трамвай наехал на пешехода — у мужчины травмирована нога.