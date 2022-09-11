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Происшествия

Два врача погибли в жуткой аварии в Алтайском крае

В Алтайском крае на трассе Барнаул — Рубцовск произошла серьезная авария. Погибли два медика, сообщает «В курсе 22» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Алтайскому краю.

Два врача пострадали в серьезной аварии в Алтайском крае
Два врача пострадали в серьезной аварии в Алтайском крае
t.me/vkurse22

Трагедия случилась утром 11 сентября.

В Поспелихинском районе 22-летний водитель автомобиля Renault Mégane III выехал на встречную полосу и столкнулся с Mitsubishi Fuso.

В результате ДТП погибли водитель Renault и его 35-летний пассажир. Еще один пассажир — 23-летняя девушка — и водитель Mitsubishi Fuso получили медпомощь без госпитализации.

По предварительным данным, погибшие были медиками из Барнаула, которые ехали на работу в стоматологическую клинику.

Ранее в Бийске трамвай наехал на пешехода — у мужчины травмирована нога.

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