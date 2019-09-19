Два жилых дома горели ночью в Барнауле

В Барнауле ночью 19 сентября произошли два пожара в частных домах, рассказали в краевом главке МЧС. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

Один пожар произошел в коттеджном поселке Солнечная поляна, в переулке Зимний. По словам очевидцев, пожар начался в надворных постройках, а потом пламя перекинулось на дом на соседнем участке. Возгорание тушили более 30 человек.

Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

Второе ЧП случилось на улице Кутузова. Загорелся одноэтажный жилой дом и надворные постройки, площадь пожара на момент прибытия пожарных подразделений составила 200 кв.м. На место прибыли 8 пожарных автомобилей и 26 спасателей.

Возможной причиной возгорания стало нарушение правил монтажа электрооборудования.

В МЧС говорят, что всего за сутки в Алтайском крае потушили 31 пожар, 16 из них — в жилом секторе.