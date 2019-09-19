Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 сентября 24°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Два жилых дома горели ночью в Барнауле

В Барнауле ночью 19 сентября произошли два пожара в частных домах, рассказали в краевом главке МЧС. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

Пожар.
Пожар.
22.mchs.gov.ru

Один пожар произошел в коттеджном поселке Солнечная поляна, в переулке Зимний. По словам очевидцев, пожар начался в надворных постройках, а потом пламя перекинулось на дом на соседнем участке. Возгорание тушили более 30 человек.

Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

Второе ЧП случилось на улице Кутузова. Загорелся одноэтажный жилой дом и надворные постройки, площадь пожара на момент прибытия пожарных подразделений составила 200 кв.м. На место прибыли 8 пожарных автомобилей и 26 спасателей.

Возможной причиной возгорания стало нарушение правил монтажа электрооборудования.

В МЧС говорят, что всего за сутки в Алтайском крае потушили 31 пожар, 16 из них — в жилом секторе.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость