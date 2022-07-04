Две аварии с двумя смертельными исходами произошли на выходных в Алтайском крае

Новочихинский район
Днем в Новочихинском районе опрокинулся автомобиль с детьми. Водитель погиб в больнице от полученных травм, дети получили разные повреждение.
По предварительным данным, авария случилась на 49 км автодороги «Новоегорьевское-Титовка-Новичиха».
Водитель 1968 года рождения, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, двигаясь со стороны села Токарево в направлении села Новоегорьевское, не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля.
В машине находились дети без удерживающих устройств: девочка 2020 года рождения и мальчики 2019 и 2020 годов рождения.
Поспелихинский район
Днем в Поспелихинском районе машина сбила девушку — она скончалась на месте.
По предварительным данным, столкновение случилось на 245 км федеральной автодороги А-322 «Барнаул-Рубцовск-граница Республики Казахстан».
Водитель 1961 года рождения, управляя автомобилем Lada Vesta, двигаясь со стороны Барнаула в Рубцовск, допустил наезд на пешехода девушку, переходившую проезжую часть.
Ранее в Барнауле иномарка влетела в столб на Павловском тракте.