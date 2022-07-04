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Происшествия

Две аварии с двумя смертельными исходами произошли на выходных в Алтайском крае

3 июля в Алтайском крае произошли две аварии — есть пострадавшие и погибшие, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Алтайского края.

ДТП в Новичихинском районе
ДТП в Новичихинском районе
Инцидент Барнаул

Новочихинский район

Днем в Новочихинском районе опрокинулся автомобиль с детьми. Водитель погиб в больнице от полученных травм, дети получили разные повреждение.

По предварительным данным, авария случилась на 49 км автодороги «Новоегорьевское-Титовка-Новичиха».

Водитель 1968 года рождения, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, двигаясь со стороны села Токарево в направлении села Новоегорьевское, не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля.

В машине находились дети без удерживающих устройств: девочка 2020 года рождения и мальчики 2019 и 2020 годов рождения.

Поспелихинский район

Днем в Поспелихинском районе машина сбила девушку — она скончалась на месте.

По предварительным данным, столкновение случилось на 245 км федеральной автодороги А-322 «Барнаул-Рубцовск-граница Республики Казахстан».

Водитель 1961 года рождения, управляя автомобилем Lada Vesta, двигаясь со стороны Барнаула в Рубцовск, допустил наезд на пешехода девушку, переходившую проезжую часть.

Ранее в Барнауле иномарка влетела в столб на Павловском тракте.

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