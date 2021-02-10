Две девочки-подростка пострадали в ДТП с переворотом на Чуйском тракте

На 696-м километре Чуйского тракта в Онгудайском районе Республики Алтай автомобиль Toyota Nadia слетел с дороги и перевернулся в кювете. Две пассажирки получили травмы.

Авария случилась 9 февраля в километре за селом Малый Яломан Онгудайского района. За рулем иномарки была 39-летняя жительница Улаганского района. Она не справилась с управлением и съехала с дороги, машина перевернулась.

Пассажирок иномарки, двух девочек 2008 года рождения, с травмами госпитализировали.

Водитель автомобиля была трезвая, указали в пресс-службе МВД по Республике Алтай.

Также в полиции подчеркнули, что в ходе оформления ДТП выявили недостатки зимнего содержания дороги, которые могли послужить сопутствующей причиной аварии.