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Происшествия

Две девочки-подростка пострадали в ДТП с переворотом на Чуйском тракте

На 696-м километре Чуйского тракта в Онгудайском районе Республики Алтай автомобиль Toyota Nadia слетел с дороги и перевернулся в кювете. Две пассажирки получили травмы.

ДТП в Онгудайском районе Республики Алтай.
ДТП в Онгудайском районе Республики Алтай.
04.мвд.рф

Авария случилась 9 февраля в километре за селом Малый Яломан Онгудайского района. За рулем иномарки была 39-летняя жительница Улаганского района. Она не справилась с управлением и съехала с дороги, машина перевернулась.

Пассажирок иномарки, двух девочек 2008 года рождения, с травмами госпитализировали.

Водитель автомобиля была трезвая, указали в пресс-службе МВД по Республике Алтай.

Также в полиции подчеркнули, что в ходе оформления ДТП выявили недостатки зимнего содержания дороги, которые могли послужить сопутствующей причиной аварии.

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