Две девочки-подростка пострадали в ДТП с переворотом на Чуйском тракте

Авария случилась 9 февраля в километре за селом Малый Яломан Онгудайского района. За рулем иномарки была 39-летняя жительница Улаганского района. Она не справилась с управлением и съехала с дороги, машина перевернулась.
Пассажирок иномарки, двух девочек 2008 года рождения, с травмами госпитализировали.
Водитель автомобиля была трезвая, указали в пресс-службе МВД по Республике Алтай.
Также в полиции подчеркнули, что в ходе оформления ДТП выявили недостатки зимнего содержания дороги, которые могли послужить сопутствующей причиной аварии.