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Происшествия

Две девочки пострадали на Алтае. Подробности массового ДТП с отлетевшим капотом грузовика

В Алтайском крае три человека пострадали в результате ДТП на трассе Р-256 в Зональном районе, сообщает региональное МВД.

Массовое ДТП в Алтайском крае в Зональном районе.
Массовое ДТП в Алтайском крае в Зональном районе.
vk.com/incident22

ДТП произошло в воскресенье утром, 6 марта, на 328 км федеральной дороги «Чуйский тракт» — в километре от поворота на село Луговское.

«Мужчина 1973 года рождения, управляя автобусом Kia Granbird, двигаясь со стороны Барнаула в сторону Бийска, не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на стоящий на проезжей части автомобиль Toyota Corolla, который остановился из-за заноса движущегося впереди автомобиля Audi A6», — рассказали в ведомстве.

В результате столкновения автобус выехал на встречную полосу, где врезался в крупнотоннажный грузовик Renault Premium.

При столкновении у грузовика отлетел капот, который повредил автомобиль Toyota Avensis.

«В результате ДТП пострадала 36-летняя женщина, управлявшая автомобилем Toyota Corolla, и двое несовершеннолетних пассажирок (девочки 7 и 14 лет). С телесными повреждениями их доставили в медучреждение», — отметили в МВД.

Среди 27 пассажиров автобуса никто не пострадал. Также не пострадали другие участники ДТП.

Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства произошедшего.

5 марта три человека погибли в ДТП на автодороге А-322 «Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан».

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