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Происшествия

Две иномарки не поделили перекресток в Барнауле

В Барнауле на пересечении ул. С. Ускова и Балтийской жестко столкнулись два легковых автомобиля.

ДТП 25 мая в Барнауле.
ДТП 25 мая в Барнауле.
altapress.ru

Столкновение произошло между автомобилями Toyota и Kia, последнюю после удара занесло на газон.

ДТП 25 мая в Барнауле.
ДТП 25 мая в Барнауле.
altapress.ru

На месте аварии работают сотрудники полиции и аваркома.

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