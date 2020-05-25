Две иномарки не поделили перекресток в Барнауле

Столкновение произошло между автомобилями Toyota и Kia, последнюю после удара занесло на газон.
ДТП 25 мая в Барнауле.
altapress.ru
На месте аварии работают сотрудники полиции и аваркома.
В Барнауле на пересечении ул. С. Ускова и Балтийской жестко столкнулись два легковых автомобиля.
Столкновение произошло между автомобилями Toyota и Kia, последнюю после удара занесло на газон.
На месте аварии работают сотрудники полиции и аваркома.
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