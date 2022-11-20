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Происшествия

Две иномарки жестко столкнулись около кинотеатра «Мир» в Барнауле

Два легковых автомобиля жестко столкнулись вечером 20 ноября. Об этом сообщает «Барнаул 22».

ДТП возле кинотеатра "Мир"
ДТП возле кинотеатра "Мир"
Барнаул 22

Авария произошла на пересечении проспектов Строителей и Социалистический предположительно в пятом часу вечера.

На кадрах видно, что две иномарки жестко столкнулись передами автомобилей. У одной полностью разбит бампер, часть даже обвалилась. Вторая пострадала не меньше — часть бампреа и крыло смяты.

О пострадавших неизвестно.

Барнаульцы винят в случившемся перегруженность Социалистического перекрестка и плохую уборку дорог зимой.

Ранее два легковых автомобиля столкнулись бамперами на пересечении Павловского тракта и улицы Просторной.

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