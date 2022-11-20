Две иномарки жестко столкнулись около кинотеатра «Мир» в Барнауле

Авария произошла на пересечении проспектов Строителей и Социалистический предположительно в пятом часу вечера.
На кадрах видно, что две иномарки жестко столкнулись передами автомобилей. У одной полностью разбит бампер, часть даже обвалилась. Вторая пострадала не меньше — часть бампреа и крыло смяты.
О пострадавших неизвестно.
Барнаульцы винят в случившемся перегруженность Социалистического перекрестка и плохую уборку дорог зимой.
Ранее два легковых автомобиля столкнулись бамперами на пересечении Павловского тракта и улицы Просторной.