Две иномарки жестко столкнулись около кинотеатра «Мир» в Барнауле

Два легковых автомобиля жестко столкнулись вечером 20 ноября. Об этом сообщает « Барнаул 22 ».

Авария произошла на пересечении проспектов Строителей и Социалистический предположительно в пятом часу вечера.

На кадрах видно, что две иномарки жестко столкнулись передами автомобилей. У одной полностью разбит бампер, часть даже обвалилась. Вторая пострадала не меньше — часть бампреа и крыло смяты.

О пострадавших неизвестно.

Барнаульцы винят в случившемся перегруженность Социалистического перекрестка и плохую уборку дорог зимой.

Ранее два легковых автомобиля столкнулись бамперами на пересечении Павловского тракта и улицы Просторной.