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Происшествия

Две легковушки ночью угодили в лобовое столкновение в центре Барнаула

ДТП на пр. Комсомольском.
ДТП на пр. Комсомольском.
vk.com/incident22.

ДТП произошло на пересечении пр. Комсомольского и ул. Димитрова, пишут очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».

Hyundai Solaris с опознавательными знаками такси столкнулось с Toyota Mark II. Свидетели говорят, что у водителей легкие травмы.

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