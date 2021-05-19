Две легковушки ночью угодили в лобовое столкновение в центре Барнаула

ДТП произошло на пересечении пр. Комсомольского и ул. Димитрова, пишут очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».
Hyundai Solaris с опознавательными знаками такси столкнулось с Toyota Mark II. Свидетели говорят, что у водителей легкие травмы.
ДТП произошло на пересечении пр. Комсомольского и ул. Димитрова, пишут очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».
Hyundai Solaris с опознавательными знаками такси столкнулось с Toyota Mark II. Свидетели говорят, что у водителей легкие травмы.
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