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Происшествия

Две девушки пытались убить опекунов и детей в Курской области

Девушки 15 и 17 лет совершили попытку убить своих опекунов и еще четверых детей в Курской области, сообщает РИА Новости.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Несовершеннолетние жили в доме со своими опекунами. В семье еще четыре ребенка. 17-летняя девушка действуя из личной неприязни предложила младшей убить семью.

Ночью девушки открыли газовый вентиль на кухне и ушли. Один из опекунов заметил запах газа и успел вовремя выключить вентиль.

Полицейские задержали обеих подозреваемых в преступлении, пишет polit.ru. Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство нескольких человек, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

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