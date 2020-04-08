Две девушки пытались убить опекунов и детей в Курской области

Несовершеннолетние жили в доме со своими опекунами. В семье еще четыре ребенка. 17-летняя девушка действуя из личной неприязни предложила младшей убить семью.
Ночью девушки открыли газовый вентиль на кухне и ушли. Один из опекунов заметил запах газа и успел вовремя выключить вентиль.
Полицейские задержали обеих подозреваемых в преступлении, пишет polit.ru. Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство нескольких человек, совершенное группой лиц по предварительному сговору.