В Барнауле две пассажирки Toyota пострадали в ДТП с трамваем

Известно, что водитель женщина, 1970 года рождения, за рулем Toyota Corsa при развороте налево вне перекрестка не уступила дорогу трамваю № 10 и врезалась в него. Потом иномарка столкнулась с Subaru Forester, за рулем которого был мужчина 1942 года рождения.
ДТП с трамваем на ул. Малахова.
Barnaul22
В результате аварии пассажиры Toyota 1940 и 1962 года рождения получили телесные повреждения. Их увезли в больницу.
Водителю этого же авто оказали медпомощь на месте.
Сотрудники полиции проводят проверку.