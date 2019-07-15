Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 июля 26°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В Барнауле две пассажирки Toyota пострадали в ДТП с трамваем

На ул. Малахова в Барнауле, недалеко от пересечения с Павловским трактом, Toyota Corsa врезалась в трамвай и иномарку. Две пассажирки получили травмы, рассказали в краевой Госавтоинспекции.

ДТП с трамваем на ул. Малахова.
ДТП с трамваем на ул. Малахова.
Barnaul22

Известно, что водитель женщина, 1970 года рождения, за рулем Toyota Corsa при развороте налево вне перекрестка не уступила дорогу трамваю № 10 и врезалась в него. Потом иномарка столкнулась с Subaru Forester, за рулем которого был мужчина 1942 года рождения.

ДТП с трамваем на ул. Малахова.
ДТП с трамваем на ул. Малахова.
Barnaul22

В результате аварии пассажиры Toyota 1940 и 1962 года рождения получили телесные повреждения. Их увезли в больницу.
Водителю этого же авто оказали медпомощь на месте.

Сотрудники полиции проводят проверку.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость