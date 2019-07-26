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27 июля
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Происшествия

Две россиянки пропали без вести в мюнхенском лесу

Около 150 полицейских, вертолётчики и волонтеры разыскивают двух россиянок, которые две недели назад пропали без вести в лесу на востоке Мюнхена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.

Дорога в лесу.
Дорога в лесу.
СС0

46-летняя россиянка Мария и ее 16-летняя дочь пропали 13 июля. Они вышли из дома по улице Оттобруннерштрассе и отправились в ТЦ, расположенный в мюнхенском районе Нойперлах. После этого они не выходили на контакт с близкими.

Полицейские до сих пор не имеют свидетельств того, что пропавшие могут быть живы. Следствие в Мюнхене получило информацию по этому делу примерно от 60 граждан. Сейчас поиски идут на территории в два квадратных километра, но осложняются аномально жаркой погодой, установившейся по всей территории Германии.

21 июня был задержан супруг Марии — переселенец из бывшего СССР. Его подозревают в убийстве.

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