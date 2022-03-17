18 марта
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Происшествия

Две рубцовчанки устраивали домашние медосмотры пенсионерам и воровали деньги

В Рубцовске вынесли приговор двум местным жительницам за кражи, сообщает прокуратура Алтайского края. Женщины лишили накоплений шестерых пенсионеров, которые сами пустили незнакомок в дом.

Перчатки.
Перчатки.
ССО

Женщины представлялись медработниками и заходили в квартиры якобы для проведения медицинских осмотров. В это время незаметно от потерпевших им удавалось похищать деньги.

Пострадавшие понесли ущерб на сумму от 1250 до 203 тыс. рублей.

По совокупности преступлений рубцовчанки получили 3 года 6 месяцев и 13 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Однако они не согласились с приговором. Адвокаты подали апелляционные жалобы, указывая о необходимости снижения наказания и квалификации действий осужденных по иной статье, но краевой суд не нашел для этого оснований.

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