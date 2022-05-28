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Происшествия

Две серьезных аварии произошло на бийской трассе с разницей в полчаса

27 мая в Косихинском районе случилось две автоаварии с пострадавшими при аналогичных обстоятельствах, сообщили в краевой Госавтоинспекции.

Водитель за рулем.
Водитель за рулем.
СС0

Первое произошло на 249 км Чуйского тракта около 19:10. 22-летний парень за рулем Mercedes двигался в направлении Бийска и при обгоне на встречной полосе столкнулся с УАЗом, за рулем которого был 71-летний мужчина. Он поворачивал на второстепенную дорогу, двигаясь в попутном направлении.

В итоге «буханка» перевернулась на крышу.


Водителя УАЗа и двух пассажиров Mercedes с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

Второе ДТП случилось на 240 км Чуйского тракта, это также Косихинский район. Около 19:45 ГАЗ с 43-летним водителем при обгоне на встречной полосе врезался в ВАЗ, за рулем которого был 33-летний мужчина, поворачивающий на второстепенную дорогу.

Водитель и пассажир ВАЗ получили травмы и попали в больницу.

По всем фактам проводится проверка.

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