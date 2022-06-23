Две школьницы утонули в Алтайском крае

Две школьницы утонули в реке Чумыш в селе Локоть. Одна девочка не умела плавать, и ее снесло течением. Другая пыталась спасти подругу и также ушла под воду. Об этом сообщили в Следственном комитете по Алтайскому краю.

По данным следствия, 22 июня компания из восьми человек в возрасте 14−15 лет приехала на берег Чумыша. Коллеги купались и заходили на глубину водоема.

Одну из девочек, которая не умела плавать, унесло течением. Другая пыталась спасти ее, не справилась с течением — и через несколько секунд обе ушли под воду.

Отмечается, что подростки ничего не употребляли.

«В ходе предварительного следствия следователям СК предстоит установить обстоятельства происшествия, а также изучить причины и условия произошедшей трагедии. Следственные органы СК по краю в очередной раз обращаются к взрослым — необходимо проводить беседы с детьми об опасностях, к которым может привести беспечность и несоблюдение правил поведения на водных объектах», — отметили в региональном СК.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).