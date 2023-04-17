Две страшные лобовые аварии произошли на трассах Алтайского края

Две жесткие лобовые аварии произошли на трассе Кулунда — Славгород и на трассе Бийск — Барнаул 17 апреля. В двух ДТП автомобили столкнулись в лоб. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул».

Первая авария произошла на трассе Кулунда — Славгород около 11 утра. Две иномарки столкнулись лоб в лоб под селом Табуны и съехали в кювет.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что у двух автомобилей сильно разбит бампер. Также предположительно в ДТП могла участвовать фура. На кадрах видно, что она также съехала с трассы.

О пострадавших не сообщается.

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Позже, около 12 часов произошла вторая авария на выезде из Бийска в сторону Барнаула. Столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В результате столкновения легковушка слетела с трассы.

Легковой автомобиль полностью разбит. У него оторван бампер, смят багажник и вылетело заднее стекло, повреждены крылья и оторваны колеса.

У грузовика пострадали только перед, включая лобовое стекло.

На месте работают сотрудники полиции. По словам очевидцев, водитель автомобиля был пьян. Подробности аварии не сообщаются.

Ранее в Алтайском крае объявили неблагоприятные дорожные условия: сильный боковой ветер, метель, гололедица и нулевая видимость.