Две трети торгово-развлекательных объектов Сибири нарушили правила безопасности

Свыше 37 тыс. нарушений законодательства в сфере безопасности выявили прокуроры в сибирских торговых комплексах, ярмарках, объектах культуры и спорта за 2018 год. Их допускали более 70% таких объектов. Об этом сообщает сайт прокуратуры Алтайского края.

Всего прокуроры проверили более 8 тыс. объектов, где предусматривается массовое пребывание людей. Они вынесли 4,6 тыс представлений для устранения нарушений, инициировали привлечение к административрой ответственности 3,4 тыс. виновных лиц. В суды направлено 992 заявления, в том числе 269 о приостановлении эксплуатации зданий.

Свыше 50 представлений прокуроры направили в адрес региональных управлений МЧС России и их территориальных отделов. Причина — установленные факты бездействия, несвоевременного принятия или отсутствия мер к правонарушителям в области пожарной безопасности.

По итогам проверок выявлено 107 объектов, функционирующих с нарушениями законов, в том числе без разрешений на ввод в эксплуатацию. В целях устранения нарушений закона внесены соответствующие акты прокурорского реагирования.

Самые распространенные нарушения в сфере безопасности в торгово-развлекательных объектах:

захламление эвакуационных путей и других помещений,

отсутствие автоматической пожарной сигнализации и свободного открывания эвакуационного выхода без ключа,

изменения объемно-планировочных решений без разработанного и утвержденного в установленном порядке проекта и другие.

С грубыми нарушениями требований пожарной безопасности работали в ряде регионов учреждения здравоохранения, социального обслуживания населения, кинотеатры, театры, музеи, спортивные объекты.

В одном из сельских домов культуры Иркутской области не работала пожарная сигнализация, была нарушена изоляция электропроводов, отсутствовало наружное противопожарное водоснабжение — работу объекта приостановили. Она возобновилась после устранения нарушений. А в одном из торговых центров города Ангарска с четвертого этажа на первый перенесли детский центр из-за недостаточного количества эвакуационных выходов.

Прокуроры продолжают работу по выявлению нарушений в подобных объектах.