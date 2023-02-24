Две женщины погибли в ДТП в Троицком районе

Авария, в которой погибли две женщины произошла на Чуйском тракте, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю

По предварительной информации, водитель, женщина 1994 г.р., ехала со стороны Барнаула в сторону Бийска на автомобиле «Хонда Фит», не справилась с управлением и выехала на встречку, где столкнулась с автомобилем ВАЗ-2102. Водитель ВАЗа оказался мужчина 1979 гр.

После столкновения автомобиль «Хонда Фит» загорелся.

В результате ДТП водитель иномарки от полученных травм скончалась на месте. Водитель ВАЗ-а получил травмы, его госпитализировали в больницу. Его пассажирку, женщину 1947 г.р., также доставили в больницу, где впоследствии она скончалась.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.

Ранее в Барнауле внедорожник насмерть сбил пенсионера.