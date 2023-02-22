Пьяный барнаулец хотел угнать два автомобиля за ночь

Сотрудники ДПС попросили водителя предоставить документы, однако их у него не оказалось. К тому же, он был нетрезв.
В отделении оказалось, что машина принадлежит 27-летнему барнаульцу. Полицейские сообщили ему об угоне.
Пострадавший приехал, чтобы написать заявление, и обнаружил разбитое заднее стекло автомобиля и поврежденный замок зажигания.
Спустя время поступило еще одно заявление от 32-летнего мужчины. Он рассказал, что вечером припарковал машину у дома. Утром он увидел на ней повреждения и понял, что автомобиль пытались угнать. В первый раз злоумышленник не смог завести двигатель и решил найти машину попроще.
Выяснили, что задержанный уже был осужден за разбойное нападение.
Возбудили два уголовных дела: за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения и за покушение на завладение.
Также составили протокол за отказ от прохождения теста на алкоголь.
Ранее водитель устроил массовое ДТП, подрался с гаишниками и спасателями.