Пьяный барнаулец хотел угнать два автомобиля за ночь

30-летнего водителя в алкогольном опьянении остановила полиция и доставила в отделение. Оказалось, что автомобиль он угнал, сообщают в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Сотрудники ДПС попросили водителя предоставить документы, однако их у него не оказалось. К тому же, он был нетрезв.

В отделении оказалось, что машина принадлежит 27-летнему барнаульцу. Полицейские сообщили ему об угоне.

Пострадавший приехал, чтобы написать заявление, и обнаружил разбитое заднее стекло автомобиля и поврежденный замок зажигания.

Спустя время поступило еще одно заявление от 32-летнего мужчины. Он рассказал, что вечером припарковал машину у дома. Утром он увидел на ней повреждения и понял, что автомобиль пытались угнать. В первый раз злоумышленник не смог завести двигатель и решил найти машину попроще.

Выяснили, что задержанный уже был осужден за разбойное нападение.

Возбудили два уголовных дела: за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения и за покушение на завладение.

Также составили протокол за отказ от прохождения теста на алкоголь.

Ранее водитель устроил массовое ДТП, подрался с гаишниками и спасателями.