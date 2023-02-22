22 февраля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Пьяный барнаулец хотел угнать два автомобиля за ночь

30-летнего водителя в алкогольном опьянении остановила полиция и доставила в отделение. Оказалось, что автомобиль он угнал, сообщают в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Водитель за рулем.
Водитель за рулем.
СС0

Сотрудники ДПС попросили водителя предоставить документы, однако их у него не оказалось. К тому же, он был нетрезв.

В отделении оказалось, что машина принадлежит 27-летнему барнаульцу. Полицейские сообщили ему об угоне.

Пострадавший приехал, чтобы написать заявление, и обнаружил разбитое заднее стекло автомобиля и поврежденный замок зажигания.

Спустя время поступило еще одно заявление от 32-летнего мужчины. Он рассказал, что вечером припарковал машину у дома. Утром он увидел на ней повреждения и понял, что автомобиль пытались угнать. В первый раз злоумышленник не смог завести двигатель и решил найти машину попроще.

Выяснили, что задержанный уже был осужден за разбойное нападение.

Возбудили два уголовных дела: за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения и за покушение на завладение.

Также составили протокол за отказ от прохождения теста на алкоголь.

Ранее водитель устроил массовое ДТП, подрался с гаишниками и спасателями.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость