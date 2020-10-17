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Происшествия

Двое чиновников пропали в отдаленном районе Алтая

Двух исчезнувших сотрудников комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай ищут спасатели, передает ТАСС.

Горный Алтай.
Горный Алтай.
@olga_rett

Известно, что сотрудники комитета пропали во время проведения работ по учету диких животных в Кош-Агачском районе.

«К месту поисков выехала группа комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай, сотрудники полиции, группа пожарной части № 12 села Кош-Агач, группа спасателей Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России на вертолете Ми-8 Авиалесоохраны», — проинформировали в региональном главке МЧС России.

Спасатели уточнили, что поиски будут проводиться в районе Тархатинского озера.

По имеющейся информации, работники комитета охраны животного мира проводили работы по учету сибирского горного козла и горного барана. В назначенное время они не вышли на место встречи с основной группой.

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