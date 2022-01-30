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Происшествия

Двое детей погибли возле печи на Алтае, мать и третий ребенок в тяжелом состоянии

В Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту гибели двух малолетних детей в частном доме, сообщает региональный СК.

Двое детей насмерть отравились угарным газом на Алтае.
Двое детей насмерть отравились угарным газом на Алтае.
altai-krai.sledcom.ru.

Трагедия произошла вечером 29 января 2022 года в поселке Гордеевский (Троицкий район).

«Потерпевшая — хозяйка дома, мать пятерых детей. Двое старших сыновей, ночевавших у бабушки, обнаружили 36-летнюю женщину и свою сестру с братьями в бессознательном состоянии около пяти часов вечера, после чего вызвали скорую медицинскую помощь и сотрудников правоохранительных органов», — рассказали в ведомстве.

Медики констатировали смерть 9-летней девочки ее 3-летнего брата.

Двое детей насмерть отравились угарным газом на Алтае.
Двое детей насмерть отравились угарным газом на Алтае.
altai-krai.sledcom.ru.

Мать и 4-летнего ребенка госпитализировали в больницу, они находятся в тяжелом состоянии.

Причиной гибели детей мог стать углекислый газ. Возбудили уголовное дело по признакам «причинения смерти по неосторожности двум и более лицам».

Следователи провели осмотр места происшествия, назначили необходимые экспертизы и устанавливают все обстоятельства.

Накануне в Архангельской области при пожаре погибли четверо детей и мать.

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