Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 января -26°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Двое детей пострадали под колесами барнаульских водителей с разницей в пару часов

26 января в Барнауле двое детей пострадали в ДТП, переходя дорогу. Оба получили травмы.

Пешеходный переход, зебра.
Пешеходный переход, зебра.
altapress.ru

Одна авария случилась около 8:40 на ул. Сухэ-Батора, в районе дома № 7. Водитель автобуса № 10 сбил мальчика 2005 года рождения.

В 10:50 на ул. А. Петрова, в районе дома № 185, водитель за рулем автомобиля ГАЗ допустил наезд на девочку 2005 года рождения.

В городской ГИБДД напоминают родителям о необходимости объяснить детям, как нужно переходить дорогу: нужно снять капюшон, убрать телефон, посмотреть по сторонам.

Водителей также предупреждают, что пешеход может выйти на дорогу в самый неожиданный момент. При подъезде к пешеходному переходу нужно снизить скорость.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость