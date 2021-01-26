Двое детей пострадали под колесами барнаульских водителей с разницей в пару часов

26 января в Барнауле двое детей пострадали в ДТП, переходя дорогу. Оба получили травмы.

Одна авария случилась около 8:40 на ул. Сухэ-Батора, в районе дома № 7. Водитель автобуса № 10 сбил мальчика 2005 года рождения.

В 10:50 на ул. А. Петрова, в районе дома № 185, водитель за рулем автомобиля ГАЗ допустил наезд на девочку 2005 года рождения.

В городской ГИБДД напоминают родителям о необходимости объяснить детям, как нужно переходить дорогу: нужно снять капюшон, убрать телефон, посмотреть по сторонам.

Водителей также предупреждают, что пешеход может выйти на дорогу в самый неожиданный момент. При подъезде к пешеходному переходу нужно снизить скорость.