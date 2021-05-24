Двое детей утонули в Алтайском крае, катаясь на самодельном плоту

В селе Новороманово Калманского района Алтайского края утонули два мальчика 11 и 12 лет. Они решили поплавать на деревянном плоту, который нашли у пруда.

Трагедия произошла вечером 23 мая. Мальчики пошли на пруд без взрослых. На берегу они заметили самодельный плот и решили покататься.

Отплыв на середину водоема 11-летний школьник, не удержавшись, упал в воду. Второй бросился спасать друга и погиб сам.

Для проведения поисковых работ на место происшествия были направлены водолазы Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени В.В. Зюкова, добавляют в МЧС. Тела обоих погибших извлекли из воды.

Пруд в селе Новороманово Калманского района. altai-krai.sledcom.ru

Следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Устанавливаются обстоятельства гибели детей. В работе задействованы психологи ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Следственные органы напоминают, что нельзя оставлять детей одних особенно вблизи воды.