26 июня
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Происшествия

Двое гостивших у бабушки детей сгорели в страшном пожаре в Алтайском крае

Пожар в двухэтажном доме в Локтевском районе унес жизни двоих детей утром 26 июня, сообщает следком и прокуратура Алтайского края.

Двое гостивших у бабушки детей сгорели в страшном пожаре в Алтайском крае.
Двое гостивших у бабушки детей сгорели в страшном пожаре в Алтайском крае.
СУ СК и прокуратура Алтайского края

Двухэтажный дом загорелся в дачном поселке "Шахтер-2".

Внутри находились мальчики 10 и 13 лет, гостившие у бабушки. Их не спасли.

Следователи осмотрели место трагедии и назначили необходимые судебные экспертизы.

По предварительной версии, пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Территориальная прокуратура также ведет проверку в связи со смертью детей.

Специалисты оценят работу органов системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних, а также условия проживания мальчиков в семье.

Ранее спасатель и ребенок погибли при страшном пожаре в многоэтажке в Подмосковье.

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