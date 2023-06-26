Двое гостивших у бабушки детей сгорели в страшном пожаре в Алтайском крае.

Двухэтажный дом загорелся в дачном поселке "Шахтер-2".
Внутри находились мальчики 10 и 13 лет, гостившие у бабушки. Их не спасли.
Следователи осмотрели место трагедии и назначили необходимые судебные экспертизы.
По предварительной версии, пожар мог произойти из-за неисправного электрооборудования.
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Территориальная прокуратура также ведет проверку в связи со смертью детей.
Специалисты оценят работу органов системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних, а также условия проживания мальчиков в семье.
Ранее спасатель и ребенок погибли при страшном пожаре в многоэтажке в Подмосковье.