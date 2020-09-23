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Происшествия

Двое молодых мужчин погибли в ДТП на алтайской трассе

23 сентября в Усть-Пристанском районе произошло ДТП, в котором погибли двое мужчин. Об этом сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

ДТП. Авария. Осколки.
ДТП. Авария. Осколки.
CC0

Известно, что авария произошла 23 сентября в 12:30 на 70 км автодороги Алейск — Петропавловское — Смоленское. По предварительной информации, 40-летний водитель Chevrolet Cruze не справился с управлением автомобиля и «улетел» в кювет.

В результате аварии 29-летний пассажир погиб на месте, водитель скончался по дороге в больницу. 36-летнего мужчину, который также находился в иномарке, госпитализировали.

По факту ДТП полицейские проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося.

Напомним, вечером 20 сентября в Барнауле произошло ДТП, в котором погибла семья из четырех человек: муж, жена и двое детей 9 и 3 лет.

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