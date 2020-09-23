Двое молодых мужчин погибли в ДТП на алтайской трассе

Известно, что авария произошла 23 сентября в 12:30 на 70 км автодороги Алейск — Петропавловское — Смоленское. По предварительной информации, 40-летний водитель Chevrolet Cruze не справился с управлением автомобиля и «улетел» в кювет.
В результате аварии 29-летний пассажир погиб на месте, водитель скончался по дороге в больницу. 36-летнего мужчину, который также находился в иномарке, госпитализировали.
По факту ДТП полицейские проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося.
Напомним, вечером 20 сентября в Барнауле произошло ДТП, в котором погибла семья из четырех человек: муж, жена и двое детей 9 и 3 лет.