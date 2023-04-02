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Происшествия

Двое мужчин пострадали в пожаре в частном доме в Барнауле

Двое мужчин пострадали в пожаре в частном доме рядом с ВРЗ 2 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пожар в частном доме рядом с ВРЗ
Пожар в частном доме рядом с ВРЗ
Инцидент Барнаул

Пожар произошел в частном жилом доме на ул. Красносельской.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, в доме уже горели крыша и стены. На опубликованных кадрах от «Инцидента Барнаул» можно увидеть, как столб густого дыма поднимался в небо.

В пожаре пострадало двое мужчин.

Пожар локализовали на площади 50 кв. м. Возгорание тушили 20 человек личного состава, были задействованы четыре автоцистерны.

Причина пожара устанавливается.

Ранее частный дом загорелся на выезде из Барнаула в сторону Новоалтайска.

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