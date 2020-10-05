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5 октября 3°C
Происшествия

Двое мужчин с ребенком заблудились и провели ночь в алтайском лесу

В Первомайском районе Алтайского края двое мужчин и восьмилетний ребенок выехали за грибами в лес и потерялись. Их телефоны оказались вне зоны действия сети.

Поиски пропавших.
Поиски пропавших.
ГУ МЧС по Алтайскому краю

Спасатели организовали масштабную поисковую операцию с волонтерами и полицией. Заблудившихся искали с помощью беспилотной авиасистемы, оснащенной тепловизором.

Оказалось, что автомобиль грибников застрял в лесу примерно в 18 км от поселка Лесной.

«Транспортное средство было успешно извлечено, самочувствие граждан, проведших ночь в лесу, нормальное», — рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Днем ранее в районе лесного массива садоводства «Лесное» (село Рассказиха) пожилой мужчина вместе с супругой ушли в лес за грибами, но в какой-то момент они разделились.

Поиски пропавших.
Поиски пропавших.
ГУ МЧС по Алтайскому краю

Более 40 человек искали потерявшегося вокруг сел Рассказиха, Бобровка, Сосновка, лесополосы и прилегающих к ним болот.

Пока мужчину не нашли.

В МЧС России напоминают, что для сохранения собственной жизни и здоровья каждому необходимо помнить об опасности походов в лес, далеко от населенных пунктов.

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