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13 ноября
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Происшествия

Двое мужчин в Алтайском крае жестоко убили пожилую женщину из-за 6 тысяч рублей

Двое жителей села Красногорского района Алтайского края предстанут перед судом по обвинению в умышленном убийстве 77-летней женщины, сообщает региональный СК.

Деньги. Рубли. Монеты.
Деньги. Рубли. Монеты.
СС0

По данным следствия, в феврале 2019 года двое мужчин сговорились ограбить местную жительницу. Один из них был родственником пенсионерки и неоднократно занимал у нее деньги, поэтому злоумышленники беспрепятственно зашли в дом.

Хозяйка отдавать деньги отказалась. За это мужчины нанесли женщине 15 ножевых ранений в область груди и 7 ударов металлическим совком по голове. Пенсионерка скончалась на месте происшествия.

Злоумышленники выкрали 6 тысяч рублей и потратили их на спиртное.

В ходе следствия обвиняемые несколько раз меняли показания, а в конце расследования отказались признавать вину. Уголовное дело направлено в суд.

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