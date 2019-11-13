Двое мужчин в Алтайском крае жестоко убили пожилую женщину из-за 6 тысяч рублей

По данным следствия, в феврале 2019 года двое мужчин сговорились ограбить местную жительницу. Один из них был родственником пенсионерки и неоднократно занимал у нее деньги, поэтому злоумышленники беспрепятственно зашли в дом.
Хозяйка отдавать деньги отказалась. За это мужчины нанесли женщине 15 ножевых ранений в область груди и 7 ударов металлическим совком по голове. Пенсионерка скончалась на месте происшествия.
Злоумышленники выкрали 6 тысяч рублей и потратили их на спиртное.
В ходе следствия обвиняемые несколько раз меняли показания, а в конце расследования отказались признавать вину. Уголовное дело направлено в суд.