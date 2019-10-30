Двое парней из Алтайского края спаслись во время стрельбы в забайкальской части

В числе жертв забайкальского стрелка Рамиля Шамсутдинова оказалось трое солдат из Алтайского края — уроженцы Бийского, Крутихинского и Кулундинского районов. За жизнь срочника из Родинского района борются врачи. Еще одного военнослужащего с Алтая пули не задели.

Солдат из Родинского района выжил. Он перенес операцию. В минсоцзащиты Алтайского края уточнили, что с его семьей тесно взаимодействует администрация района, которая оказывает родителям всю необходимую помощь, пишет «Банкфакс».

Мать пострадавшего рассказала «Интерфаксу», что утром 26 октября он должен был вылететь домой в Алтайский край. Стрельба произошла 25 октября.

Депутат краевого Заксобрания Алексей Кривенко, который сам живет в Родинском районе, сказал amic.ru, что еще один уроженец района был во время стрельбы в части. Он остался жив и здоров, поскольку успел спрятаться.

Губернатор Виктор Томенко уже распорядился оказать материальную помощь семьям всех пострадавших.

Органы социальной защиты совместно с администрациями муниципалитетов будут сопровождать траурные процедуры.