8 октября
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Происшествия

Двое парней похитили, избили и надругались над женщиной в санях

Двоих жителей Змеиногорского района 18 и 19 лет обвиняют в похищении с дальнейшим избиением и изнасилованием женщины. Об этом сообщает пресс-служба СК по Алтайскому краю.

Насилие над женщиной.
Насилие над женщиной.
unsplash.com.

Преступление произошло с 26 на 27 декабря 2021 года в одном из поселков Змеиногорского района.

Обвиняемые распивали спиртные напитки в компании. После они захотели совершить половое насилие в отношении одной из своих присутствующих знакомых. Это была 45-летняя женщина.

Они избили ее, затем поместили в сани, запряженные лошадью. Разъезжая по улицам поселка, они избили женщину до бессознательного состояния и все-таки изнасиловали.

После злоумышленники оставили пострадавшую у нее дома. На следующий день ее госпитализировали, где она и скончалась.

Юношей обвиняют по целому ряду статей, среди которых похищение человека, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть, изнасилование группой лиц.

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