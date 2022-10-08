Двое парней похитили, избили и надругались над женщиной в санях

Двоих жителей Змеиногорского района 18 и 19 лет обвиняют в похищении с дальнейшим избиением и изнасилованием женщины. Об этом сообщает пресс-служба СК по Алтайскому краю.

Преступление произошло с 26 на 27 декабря 2021 года в одном из поселков Змеиногорского района.

Обвиняемые распивали спиртные напитки в компании. После они захотели совершить половое насилие в отношении одной из своих присутствующих знакомых. Это была 45-летняя женщина.

Они избили ее, затем поместили в сани, запряженные лошадью. Разъезжая по улицам поселка, они избили женщину до бессознательного состояния и все-таки изнасиловали.

После злоумышленники оставили пострадавшую у нее дома. На следующий день ее госпитализировали, где она и скончалась.

Юношей обвиняют по целому ряду статей, среди которых похищение человека, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть, изнасилование группой лиц.