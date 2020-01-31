Двое парней с битой напали на «машину инкассаторов» в Новосибирске

В Новосибирске разыскивают молодых людей, которые с битой и в масках напали на автомобиль, сообщает региональное МВД.

Двое парней с битой напали на машину инкассаторов.

Нападение произошло 30 января, когда машина двигалась по Бронному переулку. Внезапно из остановившегося рядом автомобиля вышли двое неизвестных, один из которых повредил битой стекло автомобиля, а другой распылил газовый баллончик.

«Злоумышленники скрылись», — уточнили в ведомстве. По данному факту проводится проверка. Очевидцев произошедшего и граждан, владеющих какой-либо информацией о нападавших, просят сообщить в полицию.

В СМИ сообщают, что налетчики напали на машину, в которой перевозились деньги. Инцидент произошел у дома № 36/1.

Парни пытались завладеть сумкой с деньгами. Водитель поехал назад и помешал планам грабителей.