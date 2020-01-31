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Происшествия

Двое парней с битой напали на «машину инкассаторов» в Новосибирске

В Новосибирске разыскивают молодых людей, которые с битой и в масках напали на автомобиль, сообщает региональное МВД.

Двое парней с битой напали на машину инкассаторов.
Двое парней с битой напали на машину инкассаторов.
54.мвд.рф.

Нападение произошло 30 января, когда машина двигалась по Бронному переулку. Внезапно из остановившегося рядом автомобиля вышли двое неизвестных, один из которых повредил битой стекло автомобиля, а другой распылил газовый баллончик.

«Злоумышленники скрылись», — уточнили в ведомстве. По данному факту проводится проверка. Очевидцев произошедшего и граждан, владеющих какой-либо информацией о нападавших, просят сообщить в полицию.

В СМИ сообщают, что налетчики напали на машину, в которой перевозились деньги. Инцидент произошел у дома № 36/1.

Парни пытались завладеть сумкой с деньгами. Водитель поехал назад и помешал планам грабителей.

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