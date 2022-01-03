Двое погибших и семеро раненых. ГИБДД Алтайского края призывает быть предельно внимательными на дорогах

Госавтоинспекция Алтайского края опубликовала обращение к участникам дорожного движения с призывом быть предельно внимательными и соблюдать правила. По данным региональной ГИБДД, за двое суток 2022 года на дорогах края зарегистрировано девять дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека погибли и семь получили ранения.

Так, 1 января в селе Красногорском Красногорского района на улице Коммунарской в 02:45 автомобилем Toyota Sprinter под управлением водителя 1998 года рождения был совершен наезд на пешехода 1974 года рождения.

«От полученных травм мужчина скончался в Красногорской центральной районной больнице», — указывают в ГИБДД.

2 января около 09:00 в Алтайском районе, на 54 км автодороги Катунское — Красный Яр — Алтайское — граница Республики Алтай, водитель 1965 года рождения на автомобиле Toyota Caldina допустил наезд на пешехода 1969 года рождения, который скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.

«Госавтоинспекция Алтайского края настоятельно рекомендует водителям быть предельно внимательными на дороге и напоминает, что в условиях ограниченной видимости и гололеда необходимо строго соблюдать правила безопасности дорожного движения, быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и избегать совершения опасных маневров при обгоне, перестроении, повороте. Также для исключения случаев наезда на пешеходов следует снижать скорость движения автотранспорта вблизи пешеходных переходов, образовательных учреждений и остановок общественного транспорта», — говорится в обращении ГИБДД.

Пешеходов настоятельно простят не допускать перехода проезжей части в неположенном месте, исключить факты выхода на дорогу без цели ее перехода, а также, не убедившись в отсутствии приближающегося транспорта.

Также пешеходам следует использовать в одежде световозвращающие элементы в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.