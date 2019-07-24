Двое россиян на Robinson R66 разбились у берегов Горгоны

«Гражданин России, большой любитель дайвинга и полетов, о чем свидетельствуют фотографии, опубликованные в его различных социальных сетях, летел вместе с женщиной — спасатели нашли ее тело <…> Вероятно, из-за поломки, вертолет упал возле Горгоны», — передает СМИ.
Борт, которым владел Сычев, вылетел из итальянского города Масса и должен был приземлиться в Ольбии на острове Сардиния, пишет znak.com.
Россиянин работал в IT-сфере. Специализация: беспроводные коммуникации.
В посольстве РФ в Италии подтвердили, что на борту машины находились двое россиян: тело женщины было обнаружено внутри вертолета, тело мужчины продолжают разыскивать, сообщает РБК. Имя спутницы Сычева пока неизвестно.
Из-за сильного течения Robinson R66 отнесло на 4,5 мили (более 7 км). На месте ЧП работают три катера береговой охраны и вертолет.
Борт планируют поднять на поверхность.