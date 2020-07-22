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Происшествия

Двое россиян получили по 253 года тюрьмы «на брата» в Греции

Российские моряки Константин Семенов и Иван Возниковцев приговорены в Греции к 253 годам колонии каждый за перевозку нелегальных мигрантов, торговлю людьми и нелегальное пересечение границы, сообщает ТАСС.

Яхта, отпуск.
Яхта, отпуск.
pixabay.com

Вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников отметил, что по УК РФ этот срок соответствует примерно 20 годам лишения свободы. По словам правозащитника, такой большой срок связан с тем, что, в частности, от 7 до 12 лет моряки получили за каждого мигранта.

Моряки вину не признали.

Что произошло на яхте

По их словам, они прибыли в Турцию для работы — им обещали по две тысячи евро в месяц и отдельную оплату питания за работу на круизной яхте за перевозку туристов. После выхода в море их яхта неоднократно ломалась, о чем они сообщили работодателю.

В назначенную точку вместо лодки с запчастями прибыли плавсредства с нелегалами. Работодатель пригрозил морякам расправой, и мигранты поднялись на борт.

При этом россияне направили судно на небольшой скорости вдоль берега, всячески привлекая внимание береговой охраны, пишет bfm.ru. Когда ее сотрудники подошли к яхте, россиян задержали, а позже обвинили в нелегальной перевозке мигрантов.

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