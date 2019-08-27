Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 августа 28°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Двое российских полицейских изнасиловали на пляже 17-летнюю волейболистку

В Анапе двое полицейских подозреваются в изнасиловании 17-летней волейболистки.

Женщина, насилие.
Женщина, насилие.
СС0

Инцидент произошел ночью 26 августа на пляже в поселке Витязево.

Полицейские обнаружили 17-летнюю спортсменку и совершеннолетнего молодого человека.

«По версии следствия, полицейские за непривлечение несовершеннолетней к административной ответственности понудили ее к половому сношению. Девушка согласилась на требования фигурантов», — рассказали в региональном Следственном комитете.

Спортсменка играла в одной из команд в финале России по пляжному волейболу, сообщает Vse42.Ru.

В ГУ МВД России по Краснодарскому начали проверку по факту случившегося. Полицейских уволили по отрицательным мотивам. Также решается вопрос об увольнении их непосредственных руководителей. Кроме того, от исполнения служебных обязанностей отстранен начальник отдела МВД России по городу Анапе, сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 133 УК РФ («Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней»)., пишет ura.ru.

Ранее в Екатеринбурге трех полицейских обвинили в изнасиловании 22-летней девушки в патрульной машине.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость