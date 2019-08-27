Двое российских полицейских изнасиловали на пляже 17-летнюю волейболистку

В Анапе двое полицейских подозреваются в изнасиловании 17-летней волейболистки.

Инцидент произошел ночью 26 августа на пляже в поселке Витязево.

Полицейские обнаружили 17-летнюю спортсменку и совершеннолетнего молодого человека.

«По версии следствия, полицейские за непривлечение несовершеннолетней к административной ответственности понудили ее к половому сношению. Девушка согласилась на требования фигурантов», — рассказали в региональном Следственном комитете.

Спортсменка играла в одной из команд в финале России по пляжному волейболу, сообщает Vse42.Ru.

В ГУ МВД России по Краснодарскому начали проверку по факту случившегося. Полицейских уволили по отрицательным мотивам. Также решается вопрос об увольнении их непосредственных руководителей. Кроме того, от исполнения служебных обязанностей отстранен начальник отдела МВД России по городу Анапе, сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 133 УК РФ («Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней»)., пишет ura.ru.

Ранее в Екатеринбурге трех полицейских обвинили в изнасиловании 22-летней девушки в патрульной машине.