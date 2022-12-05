Двое водителей погибли в массовом ДТП в Бийске

Два водителя легковых автомобилей погибли в ДТП с участием четырех машин в Бийске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Авария произошла 4 декабря в 19:40.

Известно, что 43-летний водитель Honda Accord ехал по переулку Шубенский в направлении поселка Заря. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada Priora, которой управлял 64-летний водитель.

От столкновения Honda Accord отбросило на попутно движущийся автомобиль Nissan X-Trail.

Следом за ним произошло еще одно столкновение с Nissan Bluebird, которым управлял 48-летний водитель. Он не выдержал безопасную дистанцию до едущей впереди Lada Priora. В результате автомобиль съехал в кювет.

Водители Honda Accord и Lada Priora скончались на месте от полученных травм до приезда скорой помощи. Пассажиры двух автомобилей получили травмы различной степени тяжести. Им оказали медицинскую помощь, госпитализация им не потребовалась.