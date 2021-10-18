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Происшествия

Двое взрослых и четверо детей попали в больницу после пожара в алтайском селе

В селе Зелесово Алтайского края в ночь с 16 на 17 октября в частном доме произошел пожар. Пострадало шесть человек, обошлось без погибших.

Тушение пожара.
Тушение пожара.
22.mchs.gov.ru

По предварительным данным, произошло замыкание электропроводки и начался пожар. Горела веранда и крыша жилого дома, огонь стремительно распространялся, рассказали в ГУ МЧС по краю. Часть людей из дома вышли сами.

«Счет шел на минуты, бойцы выбили стекло в окне дома. Командир отделения Алексей Князев вместе с пожарным Андреем Чематкиным, подстраховывая друг друга, проникли в заполненную дымом комнату. Дети находились под столом, всех троих (девочки 6, 7 и 16 лет, — прим. ред) спасатели вынесли на свежий воздух. Самостоятельно покинуть горящий дом оказавшиеся в западне, конечно, не смогли бы», — рассказал заместитель начальника 5 пожарно-спасательного отряда Константин Назаренко.

За мужество и героизм пожарные 43 пожарно-спасательной части будут представлены к наградам, обещают в ведомстве.

Пожар в Залесово.
Пожар в Залесово.
ГУ МЧС по Алтайскому краю

«От термического воздействия пострадали 6 граждан, из которых 4 несовершеннолетних детей. Всем пострадавшим потребовалась госпитализация», — сообщили в прокуратуре края.

Идет проверка обстоятельств инцидента. Также надзорные органы дадут оценку работе органов системы профилактики и условиям проживания детей в семье.

Как сообщают источники «МК на Алтае», взрослые в ту ночь употребляли спиртные напитки.

13 октября в частном секторе Барнаула обнаружили тело погибшего при тушении пожара в жилом доме и надворных постройках.

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