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Происшествия

Двое заключенных сбежали из новосибирской колонии

Сотрудники управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Новосибирской области совместно с полицейскими разыскивают двух осужденных, которые сбежали из колонии-поселения № 8.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Во время проведения плановой проверки выяснилось, что осужденные Козлов Виталий Владимирович и Горлов Александр Сергеевич отсутствуют.

Беглецы могли воспользоваться правом носить гражданскую одежду, а также иметь при себе деньги и ценные вещи.

Заключенные в колонии-поселении содержатся без охраны, но под надзором администрации. В дневные часы — от подъема до отбоя — они могут свободно передвигаться по территории колонии, пишет Lenta.ru.

27-летний Александр Горлов осужден за преступления против собственности и сбыт наркотиков, 26-летний Виталий Козлов — за преступления против собственности.

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