Двоих мужчин подозревают в поджоге военкомата в Сибири. За это они получили почти миллион рублей

По версии следствия, к поджогу причастны Ансаган Молдахметов и Сеил Диас Муратулы. Подозреваемые кинули несколько «коктейлей Молотова» в окна военкомата. Пожар удалось быстро потушить, никто не пострадал.
Следствие установило, что обвиняемые получили «преступный» заказ в Telegram от незнакомца. За поджог военкомата он пообещал им крупную сумму.
Злоумышленники прибыли в Омск 12 мая, самостоятельно сделали «коктейли Молотова» и на следующий день подожгли здание.
Одного из них задержали 24 августа. В отношении него возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении имущества, однако позже статью переквалифицировали на теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору.
В настоящее время правоохранительные органы разыскивают его сообщника.