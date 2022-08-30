30 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Двоих мужчин подозревают в поджоге военкомата в Сибири. За это они получили почти миллион рублей

Двоих граждан Казахстана подозревают в поджоге военкомата в Омске. За преступление им якобы пообещали 800 тыс. рублей, сообщает Telegram-канал Baza.

Огонь. Пожар. Горит дом.
Огонь. Пожар. Горит дом.
СС0

По версии следствия, к поджогу причастны Ансаган Молдахметов и Сеил Диас Муратулы. Подозреваемые кинули несколько «коктейлей Молотова» в окна военкомата. Пожар удалось быстро потушить, никто не пострадал.

Следствие установило, что обвиняемые получили «преступный» заказ в Telegram от незнакомца. За поджог военкомата он пообещал им крупную сумму.

Злоумышленники прибыли в Омск 12 мая, самостоятельно сделали «коктейли Молотова» и на следующий день подожгли здание.

Одного из них задержали 24 августа. В отношении него возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении имущества, однако позже статью переквалифицировали на теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору.

В настоящее время правоохранительные органы разыскивают его сообщника.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость