Двух барнаульцев осудили за организацию и проведение азартных игр

Следствие и суд установили, что в июне 2017 года 42-летний мужчина арендовал нежилое помещение в Барнауле и оборудовал его для проведения нелегальных игр в покер. После этого он подыскал 34-летнего крупье, который за деньги согласился проводить азартные игры.
До мая 2018 года мужчины незаконно организовывали и проводили игры в покер с использованием игрового оборудования. Их деятельность приселки правоохранители.
Во время предварительного следствия организатор и крупье полностью признали вину. Ранее организатор азартных игр привлекался к уголовной ответственности по обвинению в незаконном предпринимательстве.
Суд приговорил каждого из барнаульцев к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно.