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Двух барнаульцев осудили за организацию и проведение азартных игр

Двух жителей Барнаула признали виновными в незаконной организации и проведении азартных игр на территории города, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

Азартные игры. Казино. Покер.
Азартные игры. Казино. Покер.
открытые источники в интернете

Следствие и суд установили, что в июне 2017 года 42-летний мужчина арендовал нежилое помещение в Барнауле и оборудовал его для проведения нелегальных игр в покер. После этого он подыскал 34-летнего крупье, который за деньги согласился проводить азартные игры.

До мая 2018 года мужчины незаконно организовывали и проводили игры в покер с использованием игрового оборудования. Их деятельность приселки правоохранители.

Во время предварительного следствия организатор и крупье полностью признали вину. Ранее организатор азартных игр привлекался к уголовной ответственности по обвинению в незаконном предпринимательстве.

Суд приговорил каждого из барнаульцев к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно.

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