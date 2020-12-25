Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 декабря -25°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Двух человек спасли из пожара в алтайском селе

В Благовещенском районе пожарные спасли из огня двух человек, рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю. Возгорание произошло в поселке Степное Озеро.

Пожар в Степном Озере.
Пожар в Степном Озере.
22.mchs.gov.ru

Сообщение в МЧС поступило в 10:53. На место прибыли три пожарных расчета, семь человек личного состава 64 пожарно-спасательной части.

Горели стены и перекрытие частного дома, в комнатах было очень плотное задымление.

«В доме проживало пять человек, семья с тремя детьми. Находившимся на тот момент в доме людям наши сотрудники помогли выйти на свежий воздух. Горело на кухне, отделка и потолок, а рядом находился газовый баллон. Пожарные, в том числе — звено газодымозащитной службы, предотвратили угрозу взрыва, благодаря их своевременным действиям пожар не получил масштабного развития», — рассказал начальник 12 пожарно-спасательного отряда Олег Бутко.

Около получаса потребовалось пожарным для полной ликвидации огня. Площадь пожара составила более 20 квадратов.

Причина случившегося еще устанавливается.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость