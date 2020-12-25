Двух человек спасли из пожара в алтайском селе

В Благовещенском районе пожарные спасли из огня двух человек, рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю. Возгорание произошло в поселке Степное Озеро.

Сообщение в МЧС поступило в 10:53. На место прибыли три пожарных расчета, семь человек личного состава 64 пожарно-спасательной части.

Горели стены и перекрытие частного дома, в комнатах было очень плотное задымление.

«В доме проживало пять человек, семья с тремя детьми. Находившимся на тот момент в доме людям наши сотрудники помогли выйти на свежий воздух. Горело на кухне, отделка и потолок, а рядом находился газовый баллон. Пожарные, в том числе — звено газодымозащитной службы, предотвратили угрозу взрыва, благодаря их своевременным действиям пожар не получил масштабного развития», — рассказал начальник 12 пожарно-спасательного отряда Олег Бутко.

Около получаса потребовалось пожарным для полной ликвидации огня. Площадь пожара составила более 20 квадратов.

Причина случившегося еще устанавливается.