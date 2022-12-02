Двух человек спасли в аварии на трассе Барнаул-Заринск

Авария случилась поздним вечером в Первомайском районе на 31 километре трассы Барнаул — Заринск, сообщает телеграм-канал УГОЧС и ПБ по Алтайскому краю.
Лоб в лоб столкнулись два автомобиля — Infiniti и Hyundai Solaris. Водители не смогли самостоятельно выбраться из покореженных автомобилей.
Мужчин вызволили спасатели УГОЧС и ПБ по Алтайскому краю и передали в руки медиков.
Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее в Барнауле произошло ДТП с такси — машина врезалась в столб.
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