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Происшествия

Двух человек спасли в аварии на трассе Барнаул-Заринск

На трассе Барнаул-Заринск 30 ноября произошла серьезная авария, но, к счастью, никто не погиб.

Авария на трассе Барнаул-Заринск
Авария на трассе Барнаул-Заринск
t.me/ugochs22

Авария случилась поздним вечером в Первомайском районе на 31 километре трассы Барнаул — Заринск, сообщает телеграм-канал УГОЧС и ПБ по Алтайскому краю.

Лоб в лоб столкнулись два автомобиля — Infiniti и Hyundai Solaris. Водители не смогли самостоятельно выбраться из покореженных автомобилей.

Мужчин вызволили спасатели УГОЧС и ПБ по Алтайскому краю и передали в руки медиков.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее в Барнауле произошло ДТП с такси — машина врезалась в столб.

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