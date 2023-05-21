Двух маленьких девочек, ушедших в одних платьицах, искали два дня в кузбасском поселке. В поисках помогали волонтеры из Новосибирска, Томска, Алтайского края и Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Двух маленьких девочек в одних платьицах разыскивали два дня в Кузбассе

Безответственные родители

Две сестры - двухлетняя Алена и четырехлетняя Ира - 18 мая играли на детской площадке около дома в поселке Ленинский. Ближе к 18 часам вечера девочки так и не вернулись домой, однако родители не слишком беспокоились о пропаже, так как решили, что детей кто-то взял к себе переночевать.

По словам местных, семья была неблагополучной, родители выпивали. Ранее ей уже интересовалась опека, но прав никого так и не лишили.

Тревогу подняла тетя девочек, приехавшая в этот день в гости. Она отправила на поиски их 12-летнего брата, однако он не нашел сестер. О пропаже сообщили в полицию только 19 мая.

Двух маленьких девочек в одних платьицах разыскивали два дня в Кузбассе Mash Siberia

Масштабные поиски

В поселке развернули масштабные поиски. К ним подключились полицейские, сотрудники МЧС и администрация. Также на помощи пришло более 600 местных жителей и 70 волонтеров из Новосибирска, Томска, Алтайского края и Москвы.

Люди прочесывали сам поселок и ближайшие леса. Ночью округу осматривали беспилотниками. Протяженность всей обыскиваемой территории составила 298 км.

Девочек нашли только 20 мая в трех километрах от поселка Ленинский. К счастью, обе оказались живы.

Настоящее чудо

По словам волонтеров, девочек обнаружили в поле, где паслись лошади. На опубликованных кадрах видно, что дети были одеты в легкую одежду - платье и футболку. Их закутали в куртку, напоили, накормили и отвезли в поселок на квадроцикле.

По информации Mash Siberia, 18 мая сестры решили самостоятельно прогуляться по поселку и заблудились. Двое суток они бродили в легкой одежде при ночной температуре в 0 градусов.

Следком возбудил дело из-за халатности органов опеки.