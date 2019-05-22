Двух молодых барнаульцев обвиняют в изнасиловании женщины на улице

Двух жителей Барнаула, 23-х и 24-х лет, обвиняют в совершении преступления против половой свободы, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, ночью 20 мая обвиняемые отдыхали в компании знакомых в одном из кафе Барнаула. Там они познакомились с женщиной, которая также проводила время в развлекательном заведении.

«После закрытия кафе женщина пошла домой и молодые люди попросили ее проводить, после чего на участке местности изнасиловали и совершили в отношении нее насильственные действия сексуального характера», — отмечают в ведомстве.

Обвиняемых барнаульцев заключили под стражу. Правоохранители проводят сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.