Двух молодых парней из Белоруссии приговорили к расстрелу

Суд в Белоруссии вынес смертный приговор двум братьям 21 и 19 лет. Их обвиняют в жестокой расправе над учительницей, сообщила газета «Беларусь сегодня».

Резонансное дело держал на контроле президент страны Александр Лукашенко. На смертном приговоре настаивал гособвинитель.

Убийство, в котором обвиняют братьев Илью и Станислава Костевых, произошло в апреле 2019 года. После пожара в доме на окраине Черикова обнаружили тело 47-летней женщины — оно было изрезано ножами.

Погибшей оказалась педагог-дефектолог Наталья Кострица. Братья были ее соседями и, по данным следствия, отношения с учительницей у них были неприязненные.

Нападение произошло после того, как Кострица сообщила органам соцзащиты, что сестра ее бывших учеников не выполняет родительские обязанности по воспитанию детей, и семью поставили на учет.

На теле педагога следователи насчитали более 130 ножевых ранений.

Это первый смертный приговор, который вынесли в Белоруссии в 2020 году. Она является последней страной в Европе, где действует смертная казнь.

Ее назначают за особо тяжкие преступления в качестве исключительной меры наказания. По данным Amnesty International, в 2018 году в стране к ней приговорили по меньшей мере четырех человек. В июле 2019 года в Белоруссии суд вынес смертный приговор убийце сестер-пенсионерок. Сейчас он ожидает расстрела, сообщил РБК.