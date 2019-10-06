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Происшествия

Двух подозреваемых в убийстве, угоне и изнасиловании на Алтае задержали в соседнем регионе

Правоохранители задержали двух подозреваемых в избиении мужчины, угоне его автомобиля и изнасиловании женщины в Алтайском крае в Кемеровской области, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на СК РФ.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Двух подозреваемых заключили под стражу раньше, еще двоим удалось скрыться. Но в 4 октября их задержали и начали допрашивать. Арестованным 19 и 17 лет, остальным членам группировки по 18.

По данным ведомства, вечером 27 сентября подозреваемые в городе Алейске Алтайского края изнасиловали 29-летнюю женщину.

Тогда же в одном из поселков Алейского района они избили и ограбили 45-летнего мужчину, угнав его автомобиль. Уголовное дело расследуется по статьям «Насильственные действия сексуального характера», «Разбой» и «Угон автомобиля с применением насилия».

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