Двух подозреваемых в убийстве, угоне и изнасиловании на Алтае задержали в соседнем регионе

Правоохранители задержали двух подозреваемых в избиении мужчины, угоне его автомобиля и изнасиловании женщины в Алтайском крае в Кемеровской области, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на СК РФ.

Двух подозреваемых заключили под стражу раньше, еще двоим удалось скрыться. Но в 4 октября их задержали и начали допрашивать. Арестованным 19 и 17 лет, остальным членам группировки по 18.

По данным ведомства, вечером 27 сентября подозреваемые в городе Алейске Алтайского края изнасиловали 29-летнюю женщину.

Тогда же в одном из поселков Алейского района они избили и ограбили 45-летнего мужчину, угнав его автомобиль. Уголовное дело расследуется по статьям «Насильственные действия сексуального характера», «Разбой» и «Угон автомобиля с применением насилия».