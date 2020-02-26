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Происшествия

Двух подростков под Сочи бурная река унесла в Черное море

Накануне вечером двух подростков под Сочи унесло волнами в море. Свидетелем происшествия стала Вера Марченко, которая рассказала о ЧП.

Море. Волна.
Море. Волна.
СС0

Она увидела ребят, когда снимала видео заката, а они пытались перейти реку.

«Перебежали сначала на островок, дурачились. Мы им кричали уходить, потому что волны были, наверное, три балла. Они нас не слышали, потому что эхо такое было от шторма», — цитирует женщину РЕН ТВ.

Один из парней споткнулся и по грудь ушел под воду, из-за бурного течения его начало уносить в море, пишет znak.com.

«Другой хотел его вытащить, но тоже споткнулся, его накрыло волной и унесло в море метров на 20. Второй карабкался, но потом, видимо, силы закончились и его унесло. Поднялись волны за секунды, баллов шесть волна. Мы сразу вызвали спасателей, позвонили в МЧС», — рассказала Марченко.

Поток воды снес двух подростков 13−15 лет в Черное море, когда они пытались перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревском вечером 25 февраля.

В это время шторм на море достигал 4−5 баллов, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В поисковой операции заняты 154 человека и 18 единиц техники. В море, несмотря на шторм, вышел катер, пишет sochi24.tv.

К поисковой операции подключена авиация.

Задействованы также силы полиции и городской «Службы спасения. На месте происшествия находится бригада скорой медицинской помощи.

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